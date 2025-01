Toubacouta - Lutte contre l’émigration irrégulière : Un recruteur et l’équipage d’une pirogue déférés Selon le quotidien EnQuête, huit ressortissants maliens ont été appréhendés le mercredi 8 janvier dernier à Missirah par les agents du commissariat spécial de Karang. Ces derniers ont été remis à la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et pratiques assimilées (DNLT), relevant de la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF).

Les individus, conduits par un certain A. Dibassi, tentaient de traverser la frontière pour rejoindre la Gambie à bord d’une pirogue dirigée par un équipage de quatre Gambiens, sous la supervision d’un dénommé I. Fall

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Janvier 2025 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

D’après les premiers éléments de l’enquête, les migrants maliens se rendaient à Banjul pour retrouver l’organisateur principal d’un réseau de migration clandestine, identifié comme M. Marone. Ce dernier devait leur permettre d’embarquer à bord d’une pirogue en direction de l’Espagne, via les îles Canaries.



Les aveux des migrants maliens



Lors de leur audition, les migrants ont indiqué qu’A. Dibassi, leur compatriote, les avait informés de ce projet de voyage clandestin. L’enquête a également révélé que ce dernier avait tenté, sans succès, d’organiser un voyage similaire à Saint-Louis avant de les conduire à Missirah pour poursuivre leur périple.



Selon les sources de EnQuête, interpellé, A. Dibassi a admis avoir envoyé une liste de onze candidats à M. Marone, qui lui avait promis une rémunération équivalente à 50 % des frais versés par chaque migrant, des montants oscillant entre 200 000 et 300 000 F CFA. Sur les instructions de M. Marone, Dibassi a amené les candidats à Missirah, où une pirogue dépêchée depuis Bara, en Gambie, devait les conduire à Banjul.



Sort des mis en cause



À l’issue de leur garde à vue, les membres de l’équipage et le recruteur ont été déférés devant le procureur de Fatick. Selon les informations rapportées par EnQuête, leur jugement devrait avoir lieu le 15 janvier, sauf contretemps.

Cette opération illustre une fois de plus les efforts des autorités dans la lutte contre la migration irrégulière et le démantèlement des réseaux clandestins actifs dans la sous-région.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook