Touchant peu ou rien de ses dividendes: L’Etat audite 14 sociétés minières

Le Premier ministre Ousmane Sonko avait dénoncé vigoureusement la gestion nébuleuse des sociétés minières. L’Etat détenant dans la plupart des parts dans le capital de ces entreprises n’a jamais reçu de dividendes. L’Etat veut désormais y voir du clair. Il a délégué son bras armé, la Société des mines du Sénégal (SOMISEN) un audit financier en direction de 14 grandes sociétés minières. « Il ressort de la documentation recueillie auprès des structures compétentes que cette part de l’Etat dans les opérations minières, déjà faible, n’est pas valorisée. En effet, en raison de certaines pratiques conventionnelles et financières, l’Etat n’a jamais reçu de dividendes dans la plupart des sociétés minières concernées ou perçoit des montants insignifiants par rapport au niveau de richesses générées par les exploitations minières » indique la SOMISEN à travers un communiqué de presse, rapporte LeTémoin.



Cette dernière a ainsi lancé une vaste opération d’audits financier de 14 sociétés minières. Cet audit financier vise à faire le point sur des entreprises minières dont l’Etat détient au moins 10% du capital. Il s’agira de faire le point sur la gestion de la participation de l’Etat dans les opérations minières, de voir la mise en œuvre des décisions et orientations de l’Etat en ce qui concerne la stratégie des sociétés minières. Les auditeurs devront aussi faire l’examen de la situation économique et financière de ces sociétés minières. Dans le lot, on retrouve des entreprises comme Sabadola Gold Opérations, SoredMines, Afrigold, Grande Côte Opérations, Société minière de la vallée du fleuve Sénégal, Industries chimiques du Sénégal, Ciments de l’Afrique, Dangoté Industrie Sénégal, Sénégal Mines et la MIFERSO. A la fin de cette grande opération, un premier rapport d’évaluation de la valeur de la participation de l’Etat dans les opérations minières sera adressé aux autorités, indique le journal.