Touché aux ischio-jambiers : Sadio Mané absent 3 semaines Sadio Mané touché aux ischios-jambiers, sera indisponible trois semaines et pourrait manquer au moins trois matchs, selon Recod, citant le coach des Reds. Le journal évoque une sur-utilisation de l’attaquant sénégalais, citant un rapport qui indique que le joueur de Liverpool est l’un des plus utilisés d’Europe depuis la saison dernière.

