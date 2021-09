Touché, mais pas coulé: "Y En A Marre" doit-il faire avec le balai citoyen? Atteint au coeur avec l'arrestation de deux de ses membres Landing Mbissane Seck alias Kilifeu et Simon Kuka, le mouvement Y En A Marre, en conférence de presse ce jeudi à 11h se prononcera sur un sujet sensible et devrait aussi servir un discours convaincant pour garder encore cette sympathie acquise durant des années de lutte.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Septembre 2021

Selon le journal Kritik, "condamner les actes épinglés par le juge et exclure temporairement les membres soupçonnés pour garder la face ou soutenir, sans état d'âme, leurs frères d'armes impliqués dans le présumé trafic de visa".



C'est un dossier sensible qui sort le mouvement Y En A Marre de sa réserve. Fou Malade et sa ba,de devront dans tous les cas emprunter le ballet citoyen pour séparer la bonne graine de l'ivraie afin d'éviter de vendanger le capital sympathie accumulé durant les années de lutte.



Et selon les conseils des deus rappeurs, "l'inculpation de Simon est bidon, ils veulent museler toute une association", a fulminé Me Ciré Cledor Ly.

