Toujours pas d'accord entre Gouvernement et syndicats d'enseignants Dakar, 16 mars (APS) - Gouvernement et syndicats d’enseignants ne sont pas parvenus à un accord, vendredi, l’indemnité de logement étant toujours au coeur des divergences entre les deux parties.



Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a présidé dans la Salle de Conférences de la Primature (Immeuble UNESCO Ex-BREDA), une rencontre avec l’Intersyndicale des Enseignants du G6. L’ordre du jour de la rencontre portait sur le "suivi des accords signés avec le gouvernement", indique la même source. Le G6 est composé du Saemss, du Cusems, du Sels, du Sels/A, de l’Uden et du Sneelas/FC Le système éducatif est fortement perturbé par le mouvement des syndicats d’enseignants qui réclament l’application des accords signés avec le gouvernement. Le Premier ministre a proposé, aux plateformes des organisations syndicales des enseignants, la mise en place d’un dispositif de monitoring stratégique en vue de "liquider toutes les questions en suspens".



"Ce dispositif que (le PM) va présider, permettra de liquider toutes les questions en suspens sur cette situation", a déclaré le ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, à l’issue d’une rencontre d’évaluation avec les organisations des syndicats d’enseignants.

Ce monitoring rapproché devra également permettre une réunion hebdomadaire autour du PM avec l’ensemble des organisations syndicales et des membres du gouvernement, selon M. Guèye. "Le PM a demandé une pause d’un mois pour pouvoir régler toutes les questions qui tournent autour des points de divergence avec les plateformes des syndicats", a-t-il soutenu. Les discussions avec les syndicats ont permis de constater qu’en matière de mise en œuvre des accords, il y a eu des avancées significatives, malgré des questions qui sont encore en instance, à en croire Seydou Guèye. "(…), Au-delà des questions matérielles et financières, la problématique reste posée autour de la modernisation du système de traitement des ressources humaines et à ce titre, il y a eu une orientation forte qui a été dégagée par le PM", a indiqué M. Guèye. Cette orientation, a-t-il ajouté, consistait à renforcer la direction générale de la Fonction publique pour qu’elle puisse gagner en efficacité. Concernant l’indemnité de logement, le ministre de l’Education Serigne Mbaye Thiam a noté que le gouvernement avait proposé un montant de 75 mille francs CFA. Mais cette proposition ne satisfait pas les syndicats des enseignants qui sont restés sur leur position.

Le Secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS), Souleymane Diallo a parlé de "grande déception" au sortir de cette réunion.



"C’est avec une très grande déception que nous sortons de cette rencontre, parce que nous pensions que, quand le PM du Sénégal convoque le syndicat dans un contexte caractérisé par une crise du secteur, il nous présenterait des propositions acceptables sur l’indemnité de logement, mais cela n’a pas été le cas", a dit M. Diallo. Il a annoncé qu’une réunion d’évaluation est prévue très prochainement en vue d’informer l’ensemble des enseignants sur les propositions du gouvernement.







