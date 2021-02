Tour de France de l’entreprenariat des diasporas : Le président Macron réaffirme l’engagement du gouvernement en faveur de la jeunesse

L’étape finale du « Tour de France de l’entrepreneuriat des diasporas et de la diversité » du Conseil présidentiel pour l’Afrique (Cpa) s’est tenue à paris, le 5 février dernier. Le président Emmanuel Macron s’est adressé aux participants dans un message vidéo pour dire l’engagement du gouvernement en faveur de la jeunesse issue des diasporas, « un atout unique qu’il faut valoriser ».



Selon un communiqué transmis au Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), l’événement a clôturé un cycle de débats qui a permis d’identifier les besoins, les attentes et les enjeux des diasporas africaines en France, en mettant en évidence les freins et obstacles qui peuvent ralentir leur envie d’entreprendre. Le Cpa et ses partenaires ont présenté sept solutions qui visent à libérer le potentiel entrepreneurial des français issus des diasporas africaines.



«Pendant trop longtemps, la France s’est privée du talent de ses diasporas. Je suis convaincu que les destins de la France et du continent africain sont intimement liés. Les diasporas sont des atouts uniques qu’il faut valoriser. Le Tour de France engagé par le Conseil présidentiel pour l’Afrique a rencontré un véritable succès, qui témoigne de l’importance des sujets évoqués. Le Cpa et ses partenaires, l’Agence française de développement, Bpi France, Expertise France et Business France, ont inventé des dispositifs innovants d’accompagnement pour être au rendez-vous des jeunesses française et africaine. Meet Africa, pour les jeunes entrepreneurs, Pass Africa, pour les entrepreneurs plus matures, Talents en commun, pour les experts de l’action publique, sont des dispositifs inédits qui ont vocation à renforcer le lien humain entre la France et l’Afrique. Je suis convaincu que le renouvellement de la relation entre le continent africain et la France passe par les projets et trajectoires qui ont été présentés tout le long de ce tour de France du CPA », a déclaré le président Emmanuel Macron.



«La dynamique entrepreneuriale impulsée par les diasporas africaines en France porte en elle les germes d’une relation renouvelée entre les deux espaces. Ces diasporas tissent un fil qui nous relie les uns aux autres, et l’engagement de leurs membres crée les bases d’un narratif nouveau entre l’Afrique et la France, fondé sur l’écoute, le dialogue, le respect, et une meilleure connaissance mutuelle. Les entrepreneurs issus de nos diasporas sont une chance, et leur dynamisme porte des enjeux de réussite et d’émancipation », a déclaré Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.



Son homologue Franck Riester, ministre délégué en charge du Commerce extérieur et de l'Attractivité, qui lui a succédé à la tribune, a déclaré que la France doit renouveler ses relations avec l’Afrique pour saisir les opportunités qui s’offrent dans les deux espaces.



Rima Le Coguic, Directrice Afrique à l’Afd affirme que pour renouveler les relations économiques entre l’Afrique et la France, il faut encourager les mobilités. Les entrepreneurs des diasporas ont une valeur ajoutée. Papa Amadou Sarr, ministre délégué à la Présidence du Sénégal, en charge de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, a déclaré que « L’Afrique est l’une des régions du monde qui croît le plus, et qui fait preuve d’une admirable résilience en ces temps de crise liée à la Covid-19. Le risque qui est associé au continent est exagéré : il faut avoir confiance en l’Afrique ! Qui de mieux que les diasporas pour se charger de cette mission, et investir dans leurs pays d’origine ? ».

Adou FAYE





