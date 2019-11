Tour du Sénégal de cyclisme: Bibi Baldé et Mame Boye Diao se « disputent » le parrainage Le coup d’envoi de la 18e édition du Tour du Sénégal de cyclisme sera donné à Kolda dimanche prochain. Mais déjà, deux responsables de l’Apr se disputent le parrainage de l’événement.

En effet, le Directeur Général de la Poste Abdoulaye Baldé a posté sur sa page Facebook une image dans laquelle, il se présente comme étant le parrain de la 18e édition du Tour du Sénégal de cyclisme. Le maire de Kolda a invité les populations à accompagner les sportifs.



Au même moment, son rival politique et non moins Directeur des Domaines, Mame Boye Diao dit être le parrain du même événement. Sur sa page Facebook, il a aussi lancé un appel aux populations koldoises, pour un accueil exceptionnel à la fédération de cyclisme.



A propos de cet événement sportif, la journée de dimanche sera marquée par l’étape Kolda-Ziguinchor sur la RN6. Le lundi, les athlètes feront le chemin inverse à savoir Ziguinchor-Kolda avant de rallier le nord du Sénégal.

