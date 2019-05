Touradou Sow : « les Parcelles assainies veulent des explications de Macky Sall sur le départ de Amadou Bâ »

Touradou Sow ne s’explique pas le départ d’Amadou Bâ du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Le leader de "And defar Parcelles assainies" révèle d’ailleurs que le fief de son leader exige des explications de Macky Sall.



« Au niveau des Parcelles assainies, nous avons accompagné notre leader, Amadou Bâ, qui n’a ménagé aucun effort pour une victoire de Bby dans la commune, et à toutes les élections. Apres le 24 février, on s’attendait à ce qu’Amadou Bâ soit maintenu à son poste et, mieux, qu’il soit renforcé après le travail qu’il a abattu.



Les populations des Parcelles assainies s’interrogent sur les raisons de son départ et exigent des explications de Macky Sall », soutient M. Sow.











Le Quotidien