Tourisme : 10.000 touristes portugais attendus au Sénégal en 2022

Plus de 380 touristes portugais sont en vacances au Sénégal depuis le lundi 6 juin 2022. Cette opération se poursuivra jusqu’au 3 octobre. Un séjour rendu possible grâce à un intense travail du tour opérateur Solférias. Une promotion de la destination Sénégal qui s’explique par une volonté de diversification de l’offre, pour faire découvrir aux Portugais d’autres destinations que celles classiques (Europe, Brésil, Cap-Vert, Afrique du Nord particulièrement la Tunisie, Tanzanie), déclare Pedro Ferreira, le responsable commercial de Solférias du vol inaugural.



Pour ce premier vol, le voyagiste portugais a invité des responsables d’agences de voyage et des journalistes et bloggeurs spécialisés dans la promotion touristique. Jeudi dernier, ils ont visité l’île de Gorée. Mercredi, ils étaient au marché hebdomadaire de Nguéniène et au village traditionnel sérère de Foua (situé entre Thiadaye et Nguéniène).



Pour une première, Aurora Marques, qui dirige une agence de voyage, dit aimer son séjour au Sénégal. Elle estime que notre pays a une carte à jouer pour attirer davantage de tourismes lusitaniens « Les Portugais sont curieux par nature. Ils veulent découvrir d’autres communautés et d’autres réalités sociales et culturelles et ils dépensent quand ils sont en vacances », confie-t-elle. « J’ai des clients qui demandent des choses différentes », ajoute-t-elle.



En tout cas, ils affirment que le Sénégal a des atouts à faire valoir pour capter plus de touristes portugais. Situé à quatre heures de vol du Portugal, il a de belles plages (avec un littoral de plus de 700 kilomètres). C’est un pays stable qui jouit d’une réputation d’hospitalité. Et les lieux à visiter n’y manquent pas, dont l’île de Gorée, un site classé patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. A Dakar, la capitale cosmopolite du pays, les touristes peuvent visiter le Marché Kermel, le Musée des civilisations noires, le Monument de la Renaissance, plusieurs galeries, le Musée Théodore Monod, le palais présidentiel, etc. A l’intérieur du pays, les lieux d’évasion sont nombreux : les réserves animalières de Bandia (Mbour) et de Fathala (Foundiougne), où il est possible d’observer des zèbres, des rhinocéros, des antilopes, des singes, des sangliers, des crocodiles et des girafes ; les îles du Delta du Saloum, entre autres.



Cette année, le voyagiste Solférias a fait un pari fort sur le Sénégal en proposant, chaque semaine, deux vols au départ de Lisbonne et de Porto, dans des charters. Il veut convoyer 10.000 touristes. Pedro Ferreira souligne que l’ouverture de lignes directes a beaucoup facilité le travail de promotion. Le responsable commercial de Solférias du vol inaugural indique que les réservations sont pleines pour les mois de juin et d’août. « Il reste quelques places pour les mois de juillet et septembre », dit-il.



Pour la quasi-totalité des touristes du vol inaugural, ce voyage est une première au Sénégal. Certains, comme Aurora Marques, affichent leur surprise face au niveau de développement du Sénégal. C’est bien de voyager.













leSoleil.sn