Tourisme: Près de 4 milliards FCfa destinés au pôle du Sine-saloum

Les acteurs et entreprises du pôle touristique du Sine-Saloum affectés par la pandémie de Covid-19 vont recevoir une subvention de prés de 4 milliards FCfa en guise de soutien. Telle est l’annonce faite ce 27 avril, par Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens.



« i[Le budget qu’on mettra à la disposition du pôle touristique du Sine-Saloum […] sera distribué aux acteurs et entreprises des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, du transport touristique, sans oublier le secteur culturel et sportif ]i», a-t-il déclaré.



A en croire le gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Guèye, des discussions seront entreprises pour définir les critères requis, afin que les acteurs du tourisme puissent bénéficier de cette aide de l’Etat.

