Tourisme et Transports Aériens: Une réunion de coordination élargie aux partenaires sociaux tenue à Dakar Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, M. Alioune Sarr a présidé, le mercredi 18 août 2021, la réunion de coordination élargie aux partenaires sociaux de la plateforme aéroportuaire.

A l’entame de la réunion, le Ministre a, d’abord, au nom des tous les membres de la coordination, salué la mémoire du Conseiller Technique Pape Mademba Ndao, Secrétaire Permanent du Crédit du Transport aérien, rappelé à Dieu ce dimanche 15 août 2021, et formulé des prières pour le repos de son âme, informe le communiqué reçu.



Il est ensuite revenu sur les résultats de la 67e session du Comité des Ministres de l’ASECNA qui se s’est tenue en visio conférence le 29 Juillet 2021 à Dakar, à l’issue de laquelle, le Sénégal, à travers le Ministre Alioune Sarr, a été porté à la tête du Comité des Ministres de l’agence par ses pairs des 18 pays membres pour une période d’un an, correspondant à la phase de mise en oeuvre du projet de hub aérien sous-régional du Sénégal.



A ce titre, nous dit-on, le Ministre s’est félicité du succès de cet important rendez-vous qui en plus d’avoir porté leur choix sur le Ministre du Sénégal pour conduire les destinées de l’organe suprême de l’ASECNA, à consacré pour la première fois, depuis 60 ans, l’élection de Mme Lydia Marie Madjiguène Ndiaye Camara comme contrôleur financier de l’ASECNA, poste jusque-là occupé par la France. Les partenaires sociaux n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction de voir une Sénégalaise accéder à ce niveau de responsabilité dans l’institution communautaire, où désormais elle siège au comité de direction.



Cette double consécration diplomatique porte la marque incontestable du leadership du président de la République, M. Macky Sall.



En présidant le Comité des Ministres de l’ASECNA, le Sénégal aura la charge d’impulser la mise en oeuvre des projets phares de l’ASECNA et mener à bien les projets phares comme le Ciel Unique pour l’Afrique (CUPA), le système de Surveillance et de Navigation basées sur les technologies satellitaires, notamment à travers son Programme de Surveillance par l’ADS-B-Satellite (Automatic Dependant Surveillance – Broadcast) et son programme « SBAS for Africa », qui la positionne comme premier fournisseur de Service SBAS (Satellite Based Augmentation System) sur le continent africain.



L’ouverture prochaine de la liaison aérienne Dakar/New-York/ Washington par Air Sénégal, pilier du Hub Aérien, a été l’occasion pour le Ministre Alioune Sarr, d’engager tous ses services impliqués dans cette activité, à poursuivre les efforts pour la réussite totale de cette opération.



Pour donner l’exemple, il a décidé d’acheter lui-même son billet pour le vol inaugural de la ligne Dakar /New York /Dakar, non sans indiquer que les deux vols A330 néo par semaine consacrent la dynamique déjà enclenchée pour faire d’Air Sénégal, une compagnie africaine crédible.



Pour cela, il a exhorté solennellement le Directeur Général de Air Sénégal et l’ensemble de ses équipes, à mener des actions soutenues pour une amélioration constante de la qualité des services de la compagnie nationale, pour optimiser l’expérience client à travers une communication proactive et une écoute permanente des usagers.



Les directeurs et chefs des services ont été invités comme à chaque coordination, à respecter et à faire respecter par le personnel, les mesures-barrières de protection contre la covid-19 et à se faire vacciner.



