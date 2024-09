Tourisme international : Les arrivées de touristes atteignent 96% de leur niveau d'avant Covid

D’après le dernier numéro en date du Baromètre du tourisme mondial établi par Onu Tourisme, environ 790 millions de touristes ont voyagé à l’étranger au cours des sept premiers mois 2024, soit approximativement 11 % de plus qu’en 2023 et seulement 4 % de moins qu’en 2019. Les données font apparaître un début d’année dynamique, suivi d’un deuxième trimestre plus modeste. Les résultats sont conformes aux prévisions d’Onu Tourisme tablant sur un rétablissement complet des arrivées internationales en 2024, malgré les risques économiques et géopolitiques actuels.



Le Secrétaire général d’Onu Tourisme, Zurab Pololikashvili, a déclaré que le tourisme international est sur la voie d’un rétablissement complet après la crise la plus grave de l’histoire du secteur. «La reprise actuelle, en dépit des divers défis économiques et géopolitiques, traduit la forte demande de voyages internationaux de même que l’efficacité des mesures pour développer les liaisons aériennes et assouplir les restrictions en matière de visas. Cette reprise souligne également le besoin croissant de planifier et de gérer le tourisme en tenant compte de ses impacts pour les populations, de sorte que ses immenses retombées socioéconomiques s’accompagnent de politiques inclusives et durables. », a-t-il dit.



Selon Onu Tourisme, le Moyen-Orient reste la région en plus forte croissance en termes relatifs, avec des arrivées internationales supérieures de 26 % à leurs niveaux de 2019 au cours des sept premiers mois 2024.



L’Afrique, précise Onu Tourisme, a reçu 7 % de touristes en plus que pendant la même période en 2019.



L’Europe et les Amériques ont retrouvé 99 % et 97 %, respectivement, de leurs niveaux d’arrivées d’avant la pandémie au cours de ces sept mois.

L’Asie-Pacifique enregistre un nombre de touristes se situant à 82 % des chiffres d’avant la pandémie (-18 % par rapport à 2019) et atteignant 85 % en juin et 86 % en juillet.



«Sur 120 destinations dans le monde, un total de 67 ont retrouvé au cours du premier semestre 2024 leurs niveaux d’arrivées de 2019, d’après les pays qui communiquent des données mensuelles ou trimestrielles. Les meilleures performances de janvier à juillet 2024 ont été, entre autres, celles du Qatar (+147 % comparé à 2019) où les arrivées ont plus que doublé, de l’Albanie (+93 %), El Salvador (+81 %), l’Arabie saoudite (+73 %), la République de Moldova (+50 % jusqu’en juin) et la République-Unie de Tanzanie (+49 % jusqu’en juin) », fait savoir Onu Tourisme.

