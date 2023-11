Tournée Économique: Tening Sène, mairesse de Ndiaganiao, déroule le tapis rouge à Amadou Ba

En effet, une foule monstre a bravé ce chaud soleil pour offrir un accueil chaleureux au Chef du Gouvernement. C’était très difficile pour le cortège de Amadou BA de se frayer un chemin car il y’avait une marée humaine pour souhaiter la bienvenue au Premier Ministre.



Dans la foulée, c’est la mairesse de Ndiaganiao Tening SÈNE qui ouvre le bal. L’édile de la ville a également remercié le Chef de l’Etat avec le PUDC et les bourses familiales tout en demandant à Amadou BA un nouveau stade, des centres de santé.



Prenant la parole, le Premier Ministre s’est réjoui de l’accueil qui lui a été réservé. « Merci Tening, merci population de Ndiaganiao, vous avez déjà fait votre choix. Vous êtes pour la continuité, vous êtes pour l’accélération … quand nous reviendrons ici nous roulerons sur une route parfaite”, a-t-il indiqué.



Revenant sur les doléances de Tening SÈNE , le Pm Amadou BA promet de nouveaux centres de santé, un renforcement de la carte scolaire et des bourses familiales, un stade mais aussi l’accès universel à l’eau et l’électricité d’ici un an à deux ans partout au Sénégal. Ainsi, Amadou BA a lancé un appel à la jeunesse par la création de nombreux emplois.