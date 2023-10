Tournée Économique à Thiès: Le Pm Amadou BA chez l’évêque Mgr André Guèye En marge de sa visite aux chantiers du marché à poisson, le Pm Amadou BA et sa délégation ont fait détour chez la famille de Serigne Saliou Touré, avant de finir cette sortie matinale chez l’évêque de Thiès Mgr André Guèye.



Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 22:07 | | 0 commentaire(s)|

« Nous venons dans un endroit de recueillements et de prières…Nous venons à un moment particulier (NDLR: tournée économique », a indiqué le Premier Ministre Amadou BA à l’entame de ses propos.



Dans la foulée, il a rapporté les salutations du Président Macky SALL à son endroit. Entrant dans le vif du sujet, le Premier Ministre Amadou BA a sollicité les prières du Saint homme pour un Sénégal de paix et de concorde. À cet effet, Amadou BA a magnifié le bon vivre ensemble des différentes communautés du Sénégal, un legs que nous envient beaucoup de pays à l’étranger. Dans cette optique, il a rappelé à l’évêque le but de son séjour dans la region de Thiès (tournée économique).



Sur ce, il annonce qu’il se doit de veiller à l’exécution des différents projets structurants pilotés par le Gouvernement du Sénégal en faveur de la région de Thiès. Ainsi, après ces salutations d’usage et d’échanges de civilités, ce fut au tour de Monseigneur André GUÈYE de souhaiter la bienvenue à Amadou BA et à sa délégation. Dans cette lancée, il a préparé un discours plein de sens pour Amadou BA et sa délégation. Il a rappelé que le Président Macky SALL a toujours soutenu les foyers religieux sans exception.



Continuant son allocution, l’évêque a félicité le Pm Amadou BA pour sa reconduction à la tête du Gouvernement mais aussi « comme capitaine d’équipe » (reprenant les termes du Premier Ministre) de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux joutes présidentielles du 25 février prochain. Dans cette lancée, il a prié « pour que cette élection se déroule dans la paix et la parfaite transparence pour le bien de notre démocratie et de notre pays ».



Selon l’évêque le pays a besoin de paix pour poursuivre son impulsion vers la croissance et l’émergence. L’évêque a également évoqué le volet social avec l’émigration irrégulière dont les évêques combattent le fléau.

A l’issue de son discours, il a fait de nombreuses doléances qui ont été prises en compte par le Pm Amadou BA .

Enfin, la cérémonie s’est terminée par une séance de prière pour le Premier Ministre Amadou BA.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook