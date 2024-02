Tournée- La caravane du candidat Cheikh Tidiane Dièye interrompue par la gendarmerie à Fissel Mbadane

Cheikh Tidiane Dièye avait entamé mercredi matin, une tournée politique dans le département de Mbour, pour dit-il, aller à la rencontre des Sénégalais et de ses sympathisants.



” C’est à Fissel, après les destinations de Thiadiaye, Sessène et Sandiara, que la Gendarmerie est arrivée pour arrêter la causerie que nous tenions avec les populations à la gare routière “, a expliqué Cheikh Tidiane Dièye à l’APS.



” Elle (la Gendarmerie) nous a demandé de supprimer les autres étapes de notre tournée et elle est en train de nous escorter (18h45′), pour retourner sur Dakar “, a ajouté candidat à l’élection présidentielle.



Selon M. Dièye, la gendarmerie a évoqué, parmi les motifs de cette mesure, ” l’absence d’autorisation pour faire une caravane “.



” Nous avons le droit d’aller à la rencontre des populations et j’ai précisé à la gendarmerie que n’avions fait aucun trouble à l’ordre public, nous n’avions pas barré la voie publique, nous étions en discussion avec les Sénégalais, ce qui relevait parfaitement de nos droits “, a expliqué Cheikh Tidiane Dièye.



Il estime que sa coalition n’avait “ pas besoin d’autorisation, (puisque) nous sommes en campagne électorale “.



M. Dièye déplore une ” violation manifeste de ses droits “. ” Nous avons obtempéré et nous avons dit à la gendarmerie que nos droits ont été violés, mais (que) nous (n’étions) pas là pour (lui) tenir tête “, a-t-il poursuivi.



Le candidat promet ” de continuer à travailler sur le terrain, pour qu’au 2 avril, au plus tard, un autre président (de la République) soit élu “.