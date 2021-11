Tournée africaine du Secrétaire d’Etat américain : Antony Blinken attendu au Sénégal, au Nigéria et au Kenya

Selon son porte-parole Ned Price, Antony Blinken discutera de la fin de la pandémie de la Covid-19 et de la lutte contre le changement climatique. Il va rencontrer le Président de chacun de ces trois pays pour faire progresser la collaboration entre les États-Unis et l'Afrique sur leurs priorités mondiales communes. Selon la même source, il y aura d'autres sujets, tels que la revitalisation des démocraties, la promotion de la paix et de la sécurité, ou encore la manière de rendre l'économie mondiale plus inclusive.



Attendu à Nairobi le 15 novembre prochain, Antony Blinken rencontrera le Président kényan, Uhuru Kenyatta et d'autres responsables gouvernementaux et insistera sur le soutien des États-Unis à l'organisation d'élections pacifiques en 2022. M. Blinken se rendra ensuite à Abuja où il rencontrera le Président du Nigeria Muhammadu Buhari et prononcera un discours sur la politique des États-Unis en Afrique autour du thème : « Sécurité sanitaire internationale, de l'accès à l'énergie et de la revitalisation de la démocratie ». Le Secrétaire d’Etat terminera sa tournée à Dakar où il rencontrera le Président Macky Sall. Selon le porte-parole, Ned Price, il sera question de réaffirmer le partenariat entre nos deux pays.

