Tournée auprès des chefs religieux: Me Abdoulaye Wade lance ses députés pour des prières

Dimanche 21 Août 2022

Sur recommandation du Président de la coalition, Maître Abdoulaye Wade, les députés élus de la Grande Coalition Wallu Sénégal seront en tournée de remerciements auprès des Chefs religieux du Sénégal, renseigne un communiqué parvenu et exploité par Leral.



"Il s'agira, également, pour les députés, de recueillir des prières auprès de nos vénérés guides afin d'accomplir à bien les missions qui leur ont été confiées par leurs mandants", poursuit le document.



Ce dimanche jusqu'au mercredi 24 août prochain, plusieurs localités comme Ndiassane, Touba, Thiénaba, Tivaouane, Thiès, Kaolack, Sokone seront visitées. Ainsi que le Clergé, les familles Omarienne et Layene.

