Tournée d’Amadou Ba à Kaolack et Fatick: L’Apr se félicite du maintien de la dynamique des investissements et de la territorialisation des politiques publiques La récente tournée du Premier ministre M. Amadou Ba, dans les régions de Kaolack et Fatick démontre, encore une fois, la constance de la démarche du candidat de Benno BokkYaakaar, articulée autour de la proximité et de l’écoute active auprès des populations à la base pour mesurer l’impact des décisions gouvernementales et procéder à l’inauguration de nouvelles infrastructures socio-économiques essentielles pour les populations.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2024 à 00:08 | | 0 commentaire(s)|

L’Alliance pour la République se félicite du maintien de la dynamique d’investissements, de territorialisation des politiques publiques, d’équité et de justice sociale, qui a permis à notre pays de réaliser des bonds importants avec la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE).



Aujourd’hui, le pôle territoire du Sine Saloum est appelé à devenir un pilier économique majeur du Sénégal, au regard de ses énormes potentialités. En effet, la prise en compte par le candidat de Benno BokkYaakaar, des questions liées à la santé, à l’éducation aux infrastructures de désenclavement à la culture, à l’agriculture et à l’élevage est révélatrice d’une ambition et d’une vision articulée autour de la transformation qualitative des processus économiques et sociaux. Cela a été salué par une mobilisation exceptionnelle des populations de toutes les localités visitées, à la mesure de l’espoir placé en notre candidat.



Ainsi, le SEN adresse ses plus vives félicitations aux militants et responsables de l’APR, ceux de Benno et les populations des localités visitées, ceux de la Gambie, de la Guinée et du Cabo Verde, pour leur belle mobilisation qui témoignent de leur engagement à assurer la victoire de notre candidat au soir du 25 février 2024.



Dès lors, l’Alliance Pour la République invite le candidat Amadou Baà maintenir cette démarche de proximité et engage toutes les forces militantes de Benno BokkYaakaar et de la majorité présidentielle à se concentrer sur l’essentiel : la valorisation du bilan du Président Macky SALL, la satisfaction des préoccupations et questions prioritaires des populations ainsi que la consolidation de notre système démocratique et des institutions de la République. Et, il reste évident que l’écrasante majorité de nos concitoyens veut un Sénégal de paix, de stabilité, de sécurité, de justice et de prospérité partagée.



Enfin, l’Alliance Pour la République appelle tous les militants et responsables de la majorité présidentielle à rester mobilisés, dans le consensus et la concertation pour mettre en place des comités électoraux ouverts et inclusifs dans les différentes communes du pays en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Dans la même perspective, le SEN exhorte tous les responsables, militants et sympathisants à poursuivre, dans l’unité, l’ouverture et la solidarité le travail d’animation politique, le suivi du processus électoral dans le respect des prescriptions règlementaires et légales.



