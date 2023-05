Tournée d'inspection : Doudou Ndir en visite demain auprès de certaines commissions de révision des listes électorales. Accompagné, notamment, du Vice-président de la CENA ainsi que des membres des CEDA de Rufisque et de Dakar, le Président Ndir se rendra successivement à Tivaouane Peul, aux Almadies, à Grand-Dakar et au stade Iba-Mar-Diop.

La visite aura lieu mardi 2 mai 2023 suivant le programme attaché et ci-dessous.

Voici le programme de la tournée d'inspection du Président de la CENA, M. Doudou Ndir, auprès de certaines commissions de révision exceptionnelle des listes électorales.





programme de la tournée d'inspection de M. Doudou Ndir,





10h30 : Départ de la CENA pour Tivaouane Peul



11h15 : Arrivée à Tivaouane Peul

• Contact avec le sous-préfet et visite de la commission administrative



12h00 : Départ de TP pour la sous-préfecture des Almadies



12h45 : Arrivée à la sous-préfecture des Almadies

• Contact avec le sous-préfet et visite de la commission administrative



13h30 : Départ des Almadies pour Grand-Dakar



14h00 Arrivée à la sous-préfecture de Grand-Dakar

• Contact avec le sous-préfet et visite des deux commissions administratives



15h00 : Départ de Grand-Dakar pour le stade Iba-Mar-Diop



15h30 : Arrivée au stade Iba-Mar-Diop (entrée INSEPS)

• Contact avec le sous-préfet et visite de la commission administrative

• Point de presse et fin de la tournée



A noter cependant qu’en fonction de la circulation routière et de l’état de la voirie, les horaires sont susceptibles de subir de légers changements.



