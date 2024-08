Tournée dans le Nord du pays: Le DG de la SONAGED SA, fait le bilan

Du 12 au 14 août 2024, Khalifa Ababacar Sarr, Directeur Général de la Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED SA), a effectué une visite de travail dans les régions de Matam, Saint-Louis, et Louga, situées dans le nord du Sénégal. Cette tournée s’inscrit dans une démarche de prise de contact avec les populations locales ainsi qu’avec les délégués régionaux de la SONAGED.



En effet, il s’agit de renforcer les liens entre la direction générale et les différentes structures régionales de l’entreprise. Le Directeur Général a exprimé l’importance cruciale de maintenir une communication fluide et constante avec les employés et les responsables régionaux. Selon ses propos, "On doit être en contact et à l’écoute des employés. Car la SONAGED est une chaîne, si l’un des maillons se brise, cela impactera le fonctionnement de la société et de sa politique."



Lors de ses rencontres avec les populations locales et les autorités régionales, M. Sarr a également insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre la SONAGED et les municipalités. Il a appelé les maires à soutenir les efforts de gestion des déchets et d’entretien des infrastructures dans leurs localités respectives. "La bonne gestion des déchets et des infrastructures est essentielle pour le développement de nos régions. J’en appelle à la responsabilité et à l’implication des autorités locales pour atteindre cet objectif," a-t-il ajouté.



Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la SONAGED pour améliorer la gestion des déchets à travers le pays, en impliquant toutes les parties prenantes, des employés aux responsables locaux, afin de garantir un environnement plus propre et plus sain pour les populations.