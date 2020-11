Tournée dans les régions; Le DG de l'AGETIP en visite de chantier

Dans le cadre du processus de mise en œuvre, du projet d’envergure, de l’écomusée devant valoriser la culture Peulh, le

Directeur Général de l’AGETIP (Agence d’Execution des Travaux d’Interet Public) M. El Hadji Malick Gaye s’est rendu ce vendredi 13 Novembre 2020 à Agnam Godo.

Il est à noter que c’est sa énième visite sur le site devant abriter cet important édifice.

Il était accompagné de ses équipes techniques et du bureau d’études. L’objet de cette visite est de mettre en application les instructions du Chef de l’Etat, qui faut-il le rappeler, a validé ce projet. Néanmoins, il avait à l’occasion de l’audience accordée à toutes les parties prenantes, avait formulé des suggestions pour enrichir le projet.

Améliorer le document d’exécution dans une démarche inclusive, c’est tout le sens du déplacement du Directeur Général de l’Agetip.



Ce dossier, ainsi finalisé, sera soumis à la validation du Président de la République, au comité exécutif de Tabital Pulagu International et de l’ensemble des parties prenantes.

La démarche du Directeur Général de AGETIP se veut participative dans le cadre d’un processus dynamique.



Cet écomusée s’étendra sur une superficie de 4 hectares et

s’exécutera en deux phases :

- dans la première phase, il s’agira de réaliser les infrastructures

- dans la seconde phase il s’agira de la collecte et de la mise à disposition de l’ensemble des œuvres artistiques et culturelles dédiées au musée.

C’est dire l’immensité et la complexité de la tâche quand on connaît la vocation internationale qui lui est dévolue.

Voilà ce qui explique la rigueur apportée au traitement de ce dossier par M El Hadj Malick Gaye.

Toujours dans le cadre de sa tournée dans le Matam, le Directeur Général de AGETIP et son équipe ont fait cap vers la station régionale de la RTS, pour donner corps à la saisine du Directeur Général de la RTS Monsieur Racine Talla, relative à la réhabilitation et à l’extension des locaux de la station régionale de Matam. Suite à l’état des lieux , le directeur général de AGETIP a tenu à rassurer les bénéficiaires de son engagement à donner à leur outil de travail un coup de modernité à la hauteur des ambitions de leur DG et ceci dans les meilleurs délais.



Enfin , pour boucler sa tournée M GAYE s’est rendu dans différents chantiers de AGETIP pour se rendre compte de leur niveau d’exécutions dans la Région de Matam et Saint Louis.

