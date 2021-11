Tournée de l’ARTP en Casamance: Le préfet de Bounkiling encourage la délégation de l’autorité de régulation Approche communautaire et inclusion numérique, le Préfet du département de Bounkiling se voit bien dans ces deux concepts mis en exergue par l’ARTP et son Directeur général, M. Abdoul Ly, dans le cadre de la « Caravane des Consommateurs ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Novembre 2021 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

M. Mbassa Séne l’a fait savoir au cours de la réception de la délégation de l’Autorité de régulation de télécommunications et des postes, le dimanche 21 novembre 2021.



Il va plus loin, en parlant d’une « noble mission de service public » de l’ARTP dans le Sud du pays.



Le chef de l’exécutif départemental n’a pas manqué non plus de porter à la connaissance de ses hôtes, les problèmes liés à la qualité de service dans plusieurs localités et axes routiers de la circonscription administrative qu’il dirige.



« Des zones dépourvues de couverture téléphonique ou avec une très faible couverture, on doit dépasser ce genre de désagréments à l’heure actuelle », renchérit M. Séne.



Ce dernier ajoute toutefois qu’ils ont confiance en l’ARTP. À l’en croire, les populations de Bounkiling attendent beaucoup de cette « Caravane des Consommateurs », quant à la résolution de leurs difficultés quotidiennes ayant trait à la mauvaise qualité du réseau téléphonique et à la connectivité dans leur département.



Au nom de l’ARTP, Mme Ndèye Coumba Diouf Guèye, Cheffe du département « Suivi des Consommateurs » et responsable de ladite caravane, a pris bonne note des doléances du Préfet Séne. « Le nécessaire sera fait », rassure-t-elle.



Après la Préfecture, un grand rassemblement s’est tenu sur un espace public à proximité du marché hebdomadaire de la commune.



Les chefs et délégués de quartier, l’Imam, les autorités religieuses et coutumières, les « Badiénou Gokh », les élèves…, tous ont été sensibilisés et informés sur l’objectif de la tournée ainsi que les missions de l’ARTP, en présence des responsables des deux associations consuméristes qui accompagnent la caravane.



Justement, ces derniers ne se sont pas fait prier pour tirer un grand coup de chapeau au Dg de l’ARTP, M. Abdoul Ly, pour cette noble initiative.



Après les régions de Ziguinchor et Sédhiou, la délégation est à Kolda ce lundi.



Une cérémonie officielle est d’ailleurs prévue sur place et elle devrait être présidée par le gouverneur de la région.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos