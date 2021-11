Tournée de leur cadre unitaire et d'action: Vers une grève illimitée des chauffeurs en décembre Le cadre unitaire et d'action du transport routier a effectué une visite à Diourbel, pour sensibiliser les chauffeurs et transporteurs sur le préavis de grève, qui prend effet à partir du 1er décembre. Les camarades d'Alassane Ndoye et Gora Khouma ont décidé d'unir leurs forces pour s'opposer entre autres, aux tracasseries des forces de défense et de sécurité.

Une délégation du cadre unitaire et d'action du transport routier a organisé une assemblée générale à la gare routière Gaïnde de Diourbel. Gora Khouma, le porte-parole du cadre unitaire et d'action du transport routier dira à cet effet, « nous avons une plate-forme avec plusieurs points de revendications.



Ce qui préoccupe tout le monde, c'est les tracasseries de la police, de la gendarmerie,de la douane et de pesage. Nous n'allons pas en grève pour punir les populations mais pour défendre, pour obtenir des acquis du gouvernement. Nous pensons que le transport doit être légal. Ceux qui pratiquent le transport illégal font parti de notre combat ».



Le président du Regroupement des chauffeurs et transporteurs de Diourbel a, par ailleurs, dénoncé la hausse de la mutation des cartes grises qui est passée de 12 000 à 32 000 FCfa, les agréments qui sont passés de 7500 a 30.000 FCfa et la licence de transport de 7500 à 60.000 FCfa. A cela vient s'ajouter l'âge d'obtention du permis du transport de 22 ans à 30 ans.













