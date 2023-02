Tournée économique à Thiès : L’accueil chaleureux réservé au chef de l’Etat, loué La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle félicite le Président Macky Sall pour sa vision éclairée, dans le domaine sportif. La bonne gestion de cette politique sportive par le Ministre des Sports, M. Yankhoba Diattara, a valu au pays de la Téranga de trôner sur le toit de l'Afrique en football. Le pays a remporté 5 coupes continentales CAN, Beach soccer, CAN des malentendants, UFOA-A pour les Dames et CHAN, rendant fiers tous les Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2023 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|

Les Femmes cadres se réjouissent de l’animation d’Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté alimentaire, du panel sur le "Forum Jeunesse et Agriculture" à l'Ecole Polytechnique de Thiès, suite au succès éclatant du Sommet sur la souveraineté alimentaire co-organisé par l'Etat du Sénégal et la Banque Africaine de Développement, tenu à Dakar, du 25 au 27 janvier 2023. Ainsi, en prélude à la visite du président de la République à Thiès, il a été question du projet d'implantation des lycées professionnels en agriculture et en agroalimentaire, qui révolutionnera d’une part, l'agriculture, nourrira le Sénégal et ses alentours. D’autre part, il permettra de résoudre le chômage des jeunes.



Ailleurs, la Plateforme des Femmes Cadres magnifie la tenue du Conseil interministériel à Thiès, du 8 au 11 février 2023. Celui-ci, à l’image du précédent à Tambacounda, verra Son Excellence, le président de la République présider le Conseil présidentiel sur le développement économique et social de la région de Thiès, ainsi que sur les besoins exprimés par les populations de ses 3 départements. Le programme intensif du Président Macky Sall à Thiès, comprendra la visite à la base militaire de Thiès et au chantier de l’Académie, l’inauguration de l’Université Iba Der Thiam, puis un tour à l’Ecole Nationale des Sapeurs-Pompiers, le lancement des travaux de l’autoroute de l’axe Thiès-Tivaouane-Saint-Louis et celui des travaux de réhabilitation du chemin de fer à Thiès.



Plusieurs visites sont prévues, d'abord à Saint-Louis, dans le cadre du centenaire de l’école d’excellence Prytanée Militaire Charles Ntchorere, qui forme de génération en génération, les piliers des forces de défense et de sécurité du Sénégal, sous la responsabilité du Ministre des Forces Armées, M. Sidiki Kaba, un détour au sanctuaire marial de Popenguine et à la Centrale électrique de Malicounda, en passant par la visite des infrastructures construites à Mbour dans le cadre de Promovilles, clôtureront la tournée à Thiès.



Les Femmes Cadres se félicitent de la forte mobilisation, de l’engouement et de l’accueil triomphal réservés au président de la République et saluent la présence et l’implication des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle présentes à Thiès. Elles se réjouissent de la belle symbiose du Président Macky Sall avec toute la population thiessoise et encouragent davantage cette immersion du gouvernement auprès des différents acteurs concernés et des populations. Ce qui rationalise davantage les décisions conjointement prises, lors des Conseils Présidentiel et Ministériel.



Les Femmes Cadres encouragent le Ministre de l'Education nationale Cheikh Oumar Anne qui a engagé un vaste programme de réformes du système éducatif, en prenant en compte les préoccupations de la population sénégalaise pour une éducation inclusive tenant compte des réalités socioculturelles, linguistiques et religieuses. En outre, la Plateforme des Femmes Cadres félicite le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké pour la construction du Complexe Universitaire Cheikh Ahmadou Bamba de Touba, pour un coût de 37 milliards de francs Cfa.



D’après le communiqué, les Femmes Cadres présentent leurs sincères condoléances à la Turquie et à la Syrie, suite au terrible séisme survenu le lundi 6 février, ainsi qu’à leurs ressortissants vivant au Sénégal, pour les pertes en vies humaines estimées à plus de 11.000. Elles prient pour le repos de l’âme des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.



Aussi, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, salue le visionnaire Président Sall, qui au-delà de l’équité territoriale, offre à chaque région, à chaque Sénégalais, les mêmes chances. Ainsi, est-elle fière, de réaffirmer son engagement à accompagner un tel leader, le meilleur de sa génération, le président de la République Macky Sall pour 2024, afin de faciliter la réalisation de sa vision pour le Sénégal horizon 2035.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook