Tournée économique à Thiès: Le Premier Ministre Amadou Ba promet de booster les moteurs de l’émergence

"Lors du dernier remaniement, le Président de la République a voulu mettre en place un Gouvernement de contact. C'est le sens des tournées économiques que nous avons initiées. Nous sommes récemment venus à Thiès. Nous y revenons pour faire le suivi de l'action gouvernementale et planifier d'autres projets d'envergure dans le cadre du PAP3" a livré le Chef du Gouvernement. S'en est suivi le défilé des différents acteurs. Certains pour exposer leurs préoccupations, d'autres pour saluer la pertinence des politiques publiques mises en œuvre au niveau local.



Reprenant la parole, le Premier Ministre Amadou BA a révélé quelques axes des investissements prioritaires du Gouvernement. "Je puis vous assurer que la région de Thiès sera bien servie dans le cadre de la mise en œuvre du PAP3. J'ai vu que l'agriculture et les transports font partie de vos secteurs prioritaires, à côté d'autres comme les mines et industries, la pêche, le tourisme, l'artisanat ou encore les PME.



Pour tous ces secteurs, le Gouvernement a prévu un niveau d'investissement conséquent. À titre d'exemple, 1719 milliards francs CFA sont prévus pour l'agriculture. Concernant les transports, pas moins de 4500 milliards francs CFA seront mobilisés" a assuré le Chef du Gouvernement. Certains acteurs ont formulé des voeux de succès pour le Premier Ministre Amadou BA. "Nous prions pour vous car nous savons qu'avec vous le pays restera dans la stabilité. Et c'est tout ce qui nous intéresse" a plaidé un acteur du secteur agricole. "2024, c'est plié au premier tour " lâche le porte-parole de la sous filière oignon, suscitant l'hilarité de l'assistance.



Parmi les secteurs prioritaires de la région de Thiès figurent l'agriculture, les mines et les industries, le tourisme, la pêche, les transports, l'artisanat ou encore les PME.