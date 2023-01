Tournée nationale : Les élus de Yewwi Askan wi de Thiès, adhérent à l’Ams Dans le cadre de sa tournée nationale, l’Association des maires du Sénégal (Ams) a tenu une grande rencontre avec les maires de la région de Thiès, ce samedi, dans un hôtel de la place. Cette démarche novatrice et inclusive de l’association, est initiée par son nouveau bureau, avec à sa tête, Oumar Bâ, maire de la commune de Ndiob.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

Cette rencontre vise, entre autres, à raffermir les liens entre les maires, à créer une synergie dynamique mais aussi à mettre en place un cadre d’échanges et d’écoute avec les maires, pour recueillir leurs avis et attentes. Cette tribune a été saisie par le nouveau président de l’Ams, pour décliner sa feuille de route et sa vision pour une réussite des missions de ladite association, avec l’engagement et la collaboration de tous les maires.



Dans le but de rehausser l’Ams et la redynamiser, le président a fait intervenir un éminent consultant sur les questions de management local et développement des territoires. Ce dernier, à travers son brillant exposé, a montré les voies et moyens pour rendre plus attractives les collectivités territoriales, afin de capter les financements des partenaires nationaux et étrangers.



Cette rencontre d’une importance capitale, a vu la participation remarquée des représentants des maires de la coalition YAW, qui étaient pressentis au RÉEL et qui ont confirmé leur ancrage et leur adhésion à l’Ams, qui est une association apolitique au service exclusif de tous les maires. À cet effet, le président de l’Ams a saisi l’opportunité pour magnifier d’abord l’esprit républicain desdits maires de l’opposition et ensuite, remercier l’ensemble des maires de la capitale du Rail, et en particulier Dr. Babacar Diop, par ailleurs, maire de la ville Thiès, pour son accueil chaleureux mais aussi saluer son ancrage dans l’Ams, seule association légale, légitime et ouverte à l’ensemble des maires du Sénégal.



Au demeurant, le président de l’Ams lance un appel aux maires à poursuivre les efforts de développement dans leurs communes respectives, et les invite à rester unis et mobilisés pour le rayonnement de l’Ams, dans un Sénégal fort et émergent.







Tribune

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook