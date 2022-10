Tournée politique : Déthié Fall accueilli triomphalement par les Sénégalais du Maroc

Le président du Parti Républicain pour le Progrès/Disso ak Askan wi, Déthié Fall, a été accueilli triomphalement au Maroc hier par des Sénégalais résidant a dans le royaume chérifien. Le responsable de la coalition Yewwi Askan Wi a débuté hier par le Maroc sa tournée dénommée opération Kay Bokk, informe LeTémoin.



A Casablanca, il s’est dit surpris et dépassé par l’accueil des Sénégalais. « Je ne m’attendais pas à un tel accueil triomphal des Sénégalais du Maroc. Ma délégation et moi avons été submergés par les Sénégalais par venus centaines et par centaines. Toute cette ferveur humaine démontre une aspiration des Sénégalais du Maroc au changement » a-t-il indiqué au téléphone via whatsapp.



Déthié et sa délégation ont pu rencontrer et échanger avec nos compatriotes sur leurs conditions de vie dans ce pays ami. Ils sont largement revenus sur les difficultés rencontrées sur beaucoup d’aspects et notamment concernent les titres de séjour dont la non-obtention les empêche de trouver des emplois convenables.



Déthié Fall a tendu une oreille attentive à ses interlocuteurs. Il a souhaité un changement politique en 2024 pour apporter des solutions aux Sénégalais du Maroc et leur garantir un bon retour au pays. Il a demandé aux Sénégalais du Maroc de se mobiliser pour un changement démocratique et pacifique de régime en 2024. Après le Maroc, le leader du PRP se rendra respectivement en Italie, à Anvers (Belgique), en France, en Grèce et en Espagne.