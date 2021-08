Tournées Religieuses : Dr Abdourahmane Diouf reçu le Khalife de Médina Baye Le Sénégal de demain ne se fera pas sans Dr Abdourahmane Diouf qui est en entrain de poursuivre sa montée en puissance politique. Ex directeur général exécutif du Club des investisseurs sénégalais (CIS) et ancien porte- parole de Rewmi, Dr Abdourahmane Diouf va lancer son parti politique le 30 octobre prochain.

D’où sa longue tournée religieuse auprès des khalifes généraux pour non seulement annoncer la création de sa nouvelle formation politique mais aussi solliciter leur bénédiction. Dr Abdourahmane Diouf alias Ass Diouf, comme l’appellent ses proches, a été reçu, hier, par le khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass. Et ensuite par par le Khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumaïma.



Aussi bien à Médina qu’à Leona Niassène, Dr Abdourahmane Diouf et les deux khalifes ont longuement discuté sur l’importance et la valorisation de l’éducation religieuse et de l’enseignement spirituel au Sénégal.



Dr Diouf a également profité de ces audiences pour révéler ses projets et ambitions relatifs aux « Daaras », écoles coraniques et autres universités des sciences islamiques. Ensuite, il a magnifié le rôle de médiateurs sociaux que jouent les Khalifes généraux ainsi que les imams et oulémas du Sénégal.

Le Témoin



