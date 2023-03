Tournées économiques du président Macky Sall : L’équation des gains politiques

“N’ abandonne pas ce qui a fait ton succès”. Bien qu’étant un Pulaar à la culture sérère, Macky Sall n’en oublie pas de retenir la leçon de l’adage wolof. Et surtout de l’appliquer. Arrivé au pouvoir en 2012, après avoir sillonné le Sénégal des profondeurs, deux années durant, le leader de l’APR a remis ça, à la veille de sa réélection en 2019 à la tête du pays. Dans cette perspective, il a initié, en 2021, une série de tournées dites “économiques”, à la veille des élections locales et législatives de janvier et de juillet 2022.



Toutefois, au vu des gains électoraux, la recette semble n’avoir pas fait d’effet. Mais, certains analystes pensent qu’elles lui ont permis de ne pas perdre l’arrière-pays, au moment où, nombre de centres urbains lui tournaient le dos. Mai 2021. Le Sénégal vient de vivre l'un des épisodes les plus sombres de son histoire politique moderne. La convocation au tribunal de l’opposant Ousmane Sonko a été le déclencheur d’une série de violentes émeutes qui ont fait au moins 14 morts.



Affaibli par l’image laissée par ces moments difficiles, Macky Sall relance sa machine politique en initiant une série de tournées économiques. Officiellement, “vérifier que les chantiers et les travaux lancés sont réalisés” et “mesurer par luimême l’écart entre ce qui est fait et ce qui reste à faire”.



Après son élection en 2012, le président de la République a dégagé, lors de conseils des ministres décentralisés, des programmes d’investissement et de réalisations sociales spécifiques à chaque région du pays. Malgré l’approche des élections locales et législatives, Macky Sall s’est démarqué de toute visée politique en effectuant ses tournées.



Profitant de son discours d’inauguration de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou, le 31 mai 2021, Macky Sall réaffirme que “lorsque le président de la République est en tournée économique, il n’est pas en campagne électorale. Il vient voir l’état d’exécution, les blocages, les difficultés, pour donner un coup d’accélérateur, puisque notre raison de vivre, c’est la satisfaction des populations sénégalaises”.



Pourtant, les actes posés subodorent des soubassements politiques. Notamment, à Kaffrine, où le maire sortant, un des grands alliés de la coalition au pouvoir est en compétition avec le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, membre du parti présidentiel.



Le leader de l’APR parle pour rassembler ses troupes : “Si vous avez le même objectif et la même vision, si vous voulez vraiment me soutenir, ce n’est pas la peine de vous désunir. Qui sera maire ou président de département, ça n’a pas d’importance pour le Sénégal en ce moment. Ce qui est important, c’est de m’écouter au moment venu, pour que je vous dise ce qu’on doit faire. C’est ce qui nous a toujours menés à la victoire.”



Au final, BBY gagne la mairie et le conseil départemental. L’étape du Centre et de l’Est passée, Macky Sall fait cap sur le Nord, du 12 au 19 juin. De Saint-Louis à Podor, en passant par Dagana et Matam, où il a choisi de délocaliser le Conseil des ministres, y convoquant la quasi-totalité de son gouvernement le 16 juin.



Partout où il passe, le président “bâtisseur” veut laisser l’image de celui qui tient ses promesses. À chaque tournée, chaque visite, le même scénario : des bains de foule, des inaugurations (tronçons routiers, ponts, centres de santé…) et des rencontres avec des responsables politiques locaux, bien sûr.



Malgré les énormes sommes dépensées, l’appareil étatique mobilisée, les résultats des élections locales furent mitigés pour la coalition politique autour du président de la République. Si BBY a confirmé sa mainmise au plan national, elle a vécu un véritable séisme dans les grandes villes. Sur les cinq qui étaient en jeu, la coalition Benno Bokk Yaakaar n’en a gagné qu’une seule (Pikine), les quatre autres (Dakar, Guédiawaye, Thiès et Ziguinchor) étant raflées par la coalition dominante de l’opposition Yewwi Askan Wi.

EnQuête