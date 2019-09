Tournoi Qualificatif Olympique: Le drapeau national remis aux Lionnes du Handball par Matar Ba

Le ministre des Sports Matar Ba a remis, cet après-midi, le drapeau national à l'équipe du Sénégal féminine de handball, au nom du Président Macky Sall. Il a aussi délivré son message de soutien et d'encouragement. Mieux, il en a profité pour voir les conditions dans lesquelles l'équipe est mise.



" Le handball depuis 2010 est en train d'écrire les belles pages de l'histoire sportive de notre pays. Un athlète qui représente son pays, sa seule préoccupation c'est de satisfaire les objectifs du pays ", affirme le ministre.



Les Lionnes sont en regroupement à Saly pour préparer le tournoi qualificatif olympique (Tqo) de Dakar, prévu du 26 au 29 septembre prochains, à Dakar Arena.



Matar Ba invite les handballeuses à décrocher l’unique ticket pour une qualification historique aux Jeux olympiques, Tokyo-2020.



Vice-championnes d’Afrique, les protégées du coach Frédéric Bougeant vont retrouver les Angolaises, leurs bourreaux de la dernières finale de la Can en République du Congo (14-19), la République démocratique du Congo (Rd Congo) classée 3e et le Cameroun, qui a fini au pied du podium (4e).

