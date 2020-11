Tournoi U20: les maliens testés positifs réfutent les résultats et l'isolement Situation cocasse dans le tournoi U20 de la zone UFOA-A. Le Mali pourrait se retirer du tournoi qu’abrite le Sénégal depuis hier vendredi, 20 novembre, à Thiès. Ce, après que quinze de ses membres ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

Face à cette situation, les dirigeants de la sélection des Aiglons ont écrit à la Confédération africaine de football (CAF) pour avoir la possibilité de sélectionner d’autres joueurs. Toutefois, la délégation malienne priée de se mettre en isolement a refusé de se plier à la décision.



Les Maliens veulent se rendre au stade malgré les tests positifs et pour ne rien arranger, ils ont demandé à être testés de nouveau car doutant de la fiabilité des tests effectués par les services sanitaires du Sénégal.



Selon une source fédérale, le Mali est venu avec un effectif de 20 joueurs seulement.





En attendant, au vu du règlement, c’est la Guinée Bissau, adversaire du Mali, dans le groupe B du tournoi, qui profite de cette défection, empochant les trois points de la victoire.



Dans le même groupe, le prochain match opposera la Guinée à la Mauritanie.



Dans la poule du pays organisateur, les Lionceaux ont raté leur entrée en matière, accrochés hier par la Sierra Léone, 1-1.

