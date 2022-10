Tournoi UFOA/A U17: Le Sénégal étrille le Cap-Vert par 6 buts à 0 Pour son entrée dans le tournoi UFOA/A, l’Équipe nationale U17 du Sénégal retrouvait le Cap-Vert en Mauritanie, au Stade de Marville. Et quelle entrée réussie pour les Lionceaux, vainqueurs sur le score sans appel de 6 buts à 0 !

L’Equipe nationale U17 du Sénégal a entamé de la plus belle des manières, le tournoi UFOA/A. Opposés au Cap-Vert, les Lionceaux n’ont laissé a que de miettes à leurs adversaires cap-verdiens. Dominateur, le Sénégal est rentré dans son match en ouvrant le score dès la 12e minute grâce à Issa Touré, en renard de surface, après avoir reçu un superbe service de la tête.



Puis à 10 minutes de la pause, le numéro 7 des Lionceaux apparaitra encore, en marquant un sublime coup-franc logé sous la barre transversale du gardien cap-verdien (35e). Le break rapidement fait, le Sénégal ajoutera un troisième but par l’intermédiaire de Lamine Sadio, buteur à la 39e minute. En seconde période, les partenaires d’Alpha Touré ne léveront pas le pied.



Très supérieurs, les Lionceaux vont faire exploser le tableau d’affichage grâce à un doublé d’Amara Diouf. Puis en fin de match, Mactar Sylla est apparu pour sceller la marque. Une victoire nette sans bavure, qui permet au Sénégal de prendre déjà la première place du Groupe B. Exemptés pour la prochaine journée, les Lionceaux affronteront le Mali mercredi prochain.











