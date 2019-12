Tournoi Ufoa : Le Sénégal bat le Mali (2-0) et remporte le trophée L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans (U20) a remporté le tournoi de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), battant celle du Mali, 2-0, dimanche, à Conakry.

Les buts de la sélection sénégalaise ont été marqués par Pape Matar Sarr (16e minute) et le défenseur malien Lassine Tangara (55e), contre son camp.

Youssouph Dabo, l’entraîneur de l’équipe du Sénégal, dit avoir constaté que ses joueurs ont été efficaces dans les deux surfaces de jeu.

‘’C’est leur victoire. Ce soir, les jeunes ont été très efficaces’’, a commenté le technicien sénégalais.

Selon Mamoutou Kane, l’entraîneur du Mali, le Sénégal mérite cette victoire.

‘’Nos jeunes n’ont pas démérité. Le Sénégal a réussi à marquer très tôt. Et c’était difficile pour nous de revenir dans la partie’’, a dit le technicien malien.

‘’Ce tournoi est aussi l’occasion d’une bonne préparation pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations U20’’, a ajouté Kane.

Source APS



