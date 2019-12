Tournoi de l’UFOA : Le Sénégal élimine la Gambie et file en finale L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans s’est qualifiée en finale du tournoi de l’UFOA/A, en battant la Gambie aux tirs au but (4-2), hier à Conakry, après un résultat nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire. L’équipe de Youssoupha Dabo retrouve le Mali, vainqueur de la Sierra Leone (1-0) en finale, samedi prochain. Le match de classement opposera la Gambie à la Sierra Leone en lever de rideau.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 08:57



