Tours des Mamelles de la CDC: Oumar Faye agite une plainte contre Aliou Sall Dans un communiqué qu’il a rendu public, vendredi, le leader «Leral Askan wi», Oumar Faye évoque une plainte contre Aliou Sall, ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), pour la construction des tours des Mamelles, qui cacherait un autre scandale financier.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019 à 11:44 | | 0 commentaire(s)|

« Cette affaire, qui tourne autour de 60 milliards de FCFA, pourrait valoir à l’ancien patron de la Caisse de dépôts et de consignation, une plainte de la part de contribuables sénégalais », dit Oumar Faye dans le texte.



En effet, poursuit-il, « l’exécution et la gestion du projet ont été confiées à deux sociétés immobilières, à savoir Certem et Sablux dans des conditions on ne peut plus nébuleuses ».



Oumar Faye invite ainsi le successeur d’Aliou Sall à la CDC, Cheikh Tidjane Ba, de « bien s’imprégner de la question, avant de donner son accord pour la construction de ces tours qui ne participent pas au règlement des préoccupations de la population ».



La pose de la première prière de cet édifice a déjà été effectuée, alors qu’Aliou Sall était encore le patron de la CDC.

