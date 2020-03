« Tous les lobbies du pays se sont mobilisés contre Dieyna Baldé » : la troublante révélation de Me Ciré Clédor Ly « Je suis choqué. Pour la première fois de ma carrière, je vois que tous les lobbies du pays se sont mobilisés contre Dieyna Baldé », a déclaré Me Ciré Clédor Ly, avocat de Dieynaba Baldé dans "Libération", demandant à ces lobbies d'arrêter et de laisser la police faire son travail. Reste à savoir à quels lobbies fait allusion l’avocat. Quels lobbies auraient intérêt à étouffer cette affaire ? Mamadou Diop, le principal accusé dans cette affaire, ferait-il partie de ces lobbies ? Mystère et boule de gomme !

