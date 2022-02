Tous les pouvoirs entre ses mains : Macky Sall face à un océan de problèmes Le Président Macky Sall qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains, est en train de vivre toutes sortes de problèmes. Entre un front social qui ne lui fait pas de cadeau et des déceptions politiques, Macky n’est-il pas trop seul contre tous ?

Si, après sa réélection en 2019, Macky a servi à des opposants qui étaient contre lui, les problèmes au nom desquels ces gens en ont remplacé d’autres, sont toujours là. Le front social est en ébullition dans presque tous les secteurs.



Deux ans après sa réélection, le Président Macky Sall qui a servi des postes à des opposants pour calmer leurs ardeurs, espérant qu’ils allaient contribuer à diminuer la souffrance des populations, fait toujours face à des problèmes.



Les conséquences des mesures contre la maladie du coronavirus sont toujours là. Autant dire que la conséquence directe de la crise économique qui a entraîné l’augmentation de la pauvreté, est qu’il y a de plus en plus de chômeurs dans le pays.



L’impossibilité de matérialiser tous les accords signés avec des syndicats, le prix du carburant qui ne baisse pas, le prix de l’électricité qui a déjà connu une hausse qui est restée en travers de la gorge des abonnés, les factures élevées d’eau qui sont dénoncées dans le monde rural, avec des sociétés qui peinent à assurer un approvisionnement correct du liquide précieux, sont, avec la lancinante question de l’emploi des jeunes, autant de problèmes sur la table de Macky Sall



S’il a pu intégrer des opposants dans l’establishment, cela n’a pu calmer le front social, qui attend la solution à ses problèmes. Le prix du ciment, les taxes portuaires, la hausse du prix de la viande, compliquent la vie des populations, qui scrutent de meilleures conditions d’existence.



Le monde rural ne cesse de réclamer plus de considération avec le prix au producteur. Que ce soit les pères de familles, les jeunes chômeurs, les pêcheurs dans le désarroi, les enseignants, les Asp, les travailleurs de la santé et des autres secteurs, tous attendent.



Et pendant que tout ce beau monde attend, le train de vie de l'État est resté intact, s’il n’a pas augmenté. À propos de cette réduction pour laquelle le Président exhortait les ministres à la rationalisation, force est de constater que beaucoup de bruit est fait pour rien.



Le Président Sall est ainsi comme tenu de satisfaire la boulimie des partis de sa grande coalition, dont la plupart qui réclament des postes, n’existent que de nom. La conséquence, dans l’attelage, est qu’au niveau de certains postes, il n’y a pas les hommes qu’il faut aux places qu’il faut.



Si le désir de partage du gâteau prévaut sur l’obligation de mettre à contribution les meilleurs profils pour la construction du pays, tout est à vau-l’eau. Sous un autre registre, celui des élections locales, la déception de Macky Sall fait suite à la défaite de Benno dans des grandes localités. À Dakar, Guédiawaye, Diourbel, Kaolack, Thiès, Ziguinchor où il croyait avoir fait de bons choix, les urnes ont démontré le contraire.















Tribune



