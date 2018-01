Toussaint Manga: "Karim Wade sera à Dakar pour être candidat en 2019 au prix de nos vies"

Le secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl), Toussaint Manga affirme avec assurance que Karim Wade sera au Sénégal pour représenter le Pds à l'élection présidentielle de 2019. Et pour ça, lui et ses camarades sont prêts à tout.



L'Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl) est prête au sacrifice suprême pour rendre possible et le retour de Karim Wade au Sénégal et sa candidature à la Présidentielle de 2019. Toussaint Manga et ses camarades sont disposés à y laisser leurs vies.



« Karim Wade sera là et le Parti démocratique sénégalais (Pds), le moment opportun, prendra, toutes les dispositions pour que la démocratie puisse être appliquée au Sénégal. Advienne que pourra. Au prix de nos vies. Karim Wade sera candidat à la Présidentielle de 2019. Nous avons trop laissé faire. Et, malheureusement, Macky Sall se croit en terrain conquis », a déclaré le secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl), dans un entretien accordé à L'Observateur.



L’honorable député a également indiqué que « le Parti démocratique sénégalais est un parti organisé, structuré et qui a toujours été prêt à lutter contre les actes anti-démocratiques que les Présidents du Sénégal ont eu à faire ».



Depuis 1974, souligne-t-il, le Pds a largement contribué à instaurer la démocratie au Sénégal avec les Présidents Senghor et Diouf, ce n’est pas Macky Sall qui va leur faire abandonner cette lutte.