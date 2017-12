Toussaint Manga à Abdoulaye Daouda Diallo: "Vous ne méritez même pas d’être à la tête du plus petit service de l'Etat"

Samedi 9 Décembre 2017

Les opposants n'ont pas raté hier le ministre des Transports Terrestres, Abdoulaye Daouda Diallo. C'est le cas du député libéral, Toussaint Manga, qui a ouvert les hostilités. " Je ne sais pas ce que vous faites encore dans le gouvernement. Vous avez joué les sales rôles en sabotant les élections. Vous êtes loin d’être un républicain mais plutôt un fossoyeur de la démocratie. Malheureusement, on vient vous mettre dans ce ministère stratégique en récompense de votre sale boulot que vous avez effectué lors des élections. Vous n'avez aucun mérite, car vous avez été nul au ministère de l'Intérieur. Le pays est divisé et nous allons vers un contentieux électoral sans précédent à cause de votre incompétence et de votre esprit partisan", a taclé le jeune député libéral.



Ce dernier, à sans surprise, évoqué le coût exorbitant des cartes biométriques de la Cedeao. D'après lui, l'on va vers des "surfacturations routières", avec l'ancien ministre de l'Intérieur. "Mais, sachez que l'on vous a à l’œil", a-t-il averti Abdoulaye Daouda Diallo, sous les huées des députés de la majorité.

