"Tout voyageur entrant au Sénégal, devra disposer d'un test négatif" (Ministre)

Le nombre de cas importés qui ne cesse d'augmenter de jour en jour, inquiète davantage les autorités. Selon L'Asnews, après la circulaire du ministère du Tourisme et des Transports aériens qui exige un test RT-PCR COVID-19 négatif datant de moins de sept (07) jours, c’est au tour de son collègue Abdoulaye Diouf Sarr de renforcer cette mesure.



Pour le ministre de la Santé, ajoutent nos confrères, cette disposition du département d’Oumar Youm n’a pas permis à la situation d’évoluer favorablement à l’entrée des frontières aériennes. Les deux départements vont, ainsi, travailler ensemble, pour permettre de mettre fin à l’importation des cas Covid-19. La durée du test RT-PCR COVID-19 va passer ainsi de 7 à 5 jours.



« Nos deux départements prendrons dès demain, des dispositions idoines afin que ladite circulaire soit d’application immédiate. Autrement dit, à partir de notre séance de demain, tout voyageur entrant au Sénégal devra disposer d’un test négatif. En outre, la durée du test RT-PCR COVID-19 qui était de 7 jours, sera ramenée à 5 jours », a fait savoir Abdoulaye Diouf Sarr.



Selon lui, du premier au 19 octobre 2020, 91 cas importés ont été enregistrés sur un total de 440 positifs, soit au taux de 22 %. Il révèle également que sur les deux derniers jours, 25 cas importés ont été notés sur 41 cas positifs, soit un taux de 61 %.



Diouf Sarr engage la responsabilité des compagnies aériennes. « Cette situation interpelle principalement, les voyageurs et les compagnies qui les transportent. Mon collègue chargé des Transports aériens avait pris une circulaire à la date du 13 octobre 2020, pour préciser les conditions sanitaires d’embarquement des passagers à destination du Sénégal », a-t-il dit. Toutefois, il fait une invite au respect des mesures et gestes-barrières, pour « définitivement vaincre la covid-19 ».

