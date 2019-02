Tractations de campagne : Wade refuse de rencontrer Madické Niang La presse avait annoncé une rencontre entre Me Abdoulaye Wade et son ancien Ministre des Affaires Etrangères, Me Madické Niang. Il n’en est rien. Le président Abdoulaye Wade et Me Madicke Niang n'ont eu aucun entretien téléphonique et une rencontre entre les deux hommes n'est pas à l'ordre du jour.

Le service de communication du Parti démocratique sénégalais (PDS) s’est fendu d’un communiqué aujourd’hui, pour démentir tout contact entre le Pape du Sopi et son ex- lieutenant.



Cela, alors que le candidat de la coalition Madické 2019 avait déjà annoncé sa disponibilité à rencontrer son ancien mentor. C’est à croire que la rancune entre Me Wade et son ancien avocat, est assez tenace.



En effet, alors qu’il a établi ses quartiers à l’hôtel Terrou bi où il a rencontré beaucoup de leaders politiques dont Ousmane Sonko, Malick Gackou ou dernièrement Aida Mbodji, Wade refuse d’inscrire Madické sur la liste. Celui qui a osé se déclarer candidat du parti libéral à la place de Karim Wade.













