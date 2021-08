Traduit en justice par ses ex-associés: Ils réclament à Kabirou Mbodje 75 milliards FCfa L'homme d'affaires Kabirou Mbodje a été traduit en justice par ses ex-associés qui lui réclament la rondelette somme de soixante quinze (75) milliards de francs CFA.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Août 2021 à 07:26 | | 0 commentaire(s)|

Selon le procureur qui s'est saisi de cette affaire, le fait de détournement, imputé à Kabirou Mbodje, est établi.



Ses ex-associés qui l'ont traduit en justice, lui réclament soixante quinze (75) milliards de francs Cfa.



Selon Me Abdoul Dialy Kane, " le combat de Me Khassimou Touré ne sera pas vain ", dit-il. Même s'il sait que l'homme d'affaires risque six (6) mois de prison ferme.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos