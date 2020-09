Trafic: 420 kg de chanvre indien saisis à la Pointe Sarène

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Thiès ont saisi 420kg de chanvre indien ce samedi. Exploitant une information, les limiers ont réussi à mettre la main sur l’herbe prohibée. Les éléments de l’Ocrtis ont effectué une descente à la Pointe Sarène qui, grâce son ouverture maritime et sa côte déserte, est l’une des principaux lieux de débarquement des trafiquants.



Selon "L'As", à cause des patrouilles de la douane dans la nuit de vendredi à samedi, les trafiquants ont jugé imprudent de transporter la marchandise. Leur stratégie consiste alors à garder la drogue dans un endroit sûr et d'attendre le moment opportun pour le transporter. Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès installés au commissariat urbain de Saly, ont pu retrouver la drogue. Ils ont attendu des heures dans leur planque sans apercevoir le moindre mouvement de charretiers, qui, d’habitude, acheminent celle-ci vers d’autres lieux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos