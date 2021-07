Trafic aérien au Sénégal : Hausse du nombre de passagers et des mouvements d’aéronef en avril

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

Au mois de mars 2021, le nombre de passagers du transport aérien au Sénégal s’est inscrit en hausse. C’est l’Ansd qui donne l’information dans sa dernière publication sur les « Repères statistiques » du Sénégal. En effet, l’agence confie, en détail, que le nombre total de passagers ayant utilisé la voie aérienne est de 130 874 au mois sous revue contre 111 582 le mois précédent. Ceci représente une hausse de 17,3% en variation mensuelle. Par rapport au mois d’avril 2020 où le nombre de passagers était de 4 589, il est noté une hausse de 2 751,9%.



Concernant le nombre de mouvements d'aéronefs, il est de 1 933 au mois de mars contre 2 058 au mois d’avril 2021 soit une hausse de 6,5% en variation mensuelle. Par rapport au même moment de l’année écoulée où le nombre de mouvements d’aéronefs était de 391, il est relevé également une hausse de 426,3%.



Par ailleurs l’agence fait savoir que 3 188 tonnes ont été enregistrées au niveau du fret pour le compte du mois d’avril dernier contre 3 742 tonnes un mois auparavant. Cela traduit une chute de 14,8% en rythme mensuel. Comparée à la quantité enregistrée à la même période de l’année 2020 (1 355 tonnes), l’Ansd fait ressortir une hausse de 135,3 %.



Bassirou MBAYE











Source : Le trafic aérien, au mois d’avril 2021, est marqué par une hausse concomitante du nombre de passager et des mouvements d’aéronef en variation mensuelle. L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) confie par ailleurs que le fret a enregistré une baisse sur la même période.Source : https://www.lejecos.com/Trafic-aerien-au-Senegal-H...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos