Trafic aérien au Sénégal : L’activité a connu un accroissement en mars 2023

Mercredi 5 Juillet 2023

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), comparés à un an auparavant, le nombre total de passagers (+12,1%), les mouvements d’aéronefs (+9,1%) et la quantité de fret (+3,2%) ont maintenu leur dynamique haussière.



Le trafic aérien est suivi à travers les mouvements d’aéronefs, le nombre de passagers et la quantité de fret dans les aéroports et aérodromes du Sénégal.



