Trafic aérien au Sénégal : Le nombre de passagers et des mouvements d’aéronefs en hausse, le frêt en chute

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024

Le nombre de passagers en partance ou à destination du Sénégal par la voie aérienne a augmenté de 0,6% au mois d’août 2024 pour se situer à 277 899 contre 276 125 au mois de juillet. Par rapport à la même période de l’année 2023 où le nombre de passagers était de 278 777, il est noté cependant une baisse de 0,3%.



Dans le même sillage, les mouvements d’aéronefs ont enregistré une progression de 0,9% en variation mensuelle. Les mouvements d’aéronefs sont passés de 2 429 au mois de juillet à 2 450 au mois d’août. Par rapport à la période correspondante de l’année 2023 où le nombre de mouvements d’aéronefs était de 2 636, l’Ansd relève aussi une baisse de 7,1 %.



Pour le fret, il a été enregistré 2 760 tonnes au mois d’août 2024 contre 2 837 le mois précédent soit une baisse de 2,7% en variation mensuelle. Comparée à la quantité enregistrée à la même période de l’année précédente (2 774 tonnes), l’Ansd constate, également une baisse de 0,5%.



Bassirou MBAYE





Source : Le trafic aérien au Sénégal est marqué, au mois d’août 2024, par une hausse des mouvements d’aéronefs et du nombre de passagers en rythme mensuel. Le poids de frêt, par contre, recule de 2,7% sur la même période. L’information est de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Trafic-aerien-au-Senegal-L...

