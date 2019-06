Trafic d’or à Niokolo Koba: un conseiller municipal à Bandafasssi et le responsable des jeunes de Diendji-Bassairi, arrêtés De nouvelles personnes sont arrêtées dans l’affaire de l’exploitation illégale de l’or à Niokolokoba. Il s’agit de 8 Maliens, d’un conseiller municipal à Bandafassi et du responsable des jeunes de la commune de Diendji-Bassiri.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

Selon L’Observateur, qui ajoute que ces deux derniers empochaient, respectivement, 450 000 et 150 000 Fcfa des mains des trafiquants d’or à qui ils ont promis l’impunité en cas d’arrestation ou de litige. Ils ont été déférés, mercredi dernier, au parquet et feront face au juge le 27 juin prochain, pour association de malfaiteurs, corruption et infraction au Code des mines et de l’environnement.



Plusieurs personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont le maire de Nénéfécha, le conservateur du parc et son adjoint.

