Trafic de billets noirs à Keur Massar: 3,6 milliards FCfa saisis par la Gendarmerie

Ces derniers temps le trafic de billets noirs à Keur Massar s’est intensifié. Deux individus, Arona Mbengue et Cheikh Faye, ont été appréhendés pour leur participation présumée à des activités de contrefaçon de billets de banque. Âgés respectivement de 34 et 24 ans, ils étaient engagés dans des pratiques de charlatanisme et avaient en leur possession des billets noirs d'une valeur de 500 000 000 francs Cfa.



D'aprés "PressAfrik", les autorités, ayant été informées de leurs agissements, ont mené une opération de surveillance et ont réussi à les attraper en flagrant délit dans un appartement du quartier Firdawsi à Keur Massar. D’après "Libération", les perquisitions ont permis la saisie des billets, d'un véhicule Ford Everest immatriculé AA 778 KG et d'une arme à feu factice.



Cette récente arrestation vient s'ajouter à une série d'incidents similaires survenus dans le département. Il y a quelques mois, les gendarmes avaient confisqué 2,1 milliards FCfa en billets noirs et en faux billets.



De plus, une saisie d'un milliard FCfa avait également eu lieu en avril, accompagnée de l'arrestation du commandant Ibrahima Chimère Barro, du bataillon de la Musique principale des Forces armées, impliqué dans le trafic. En somme, les autorités ont intercepté environ 3,6 milliards FCfa en billets noirs, entre avril et octobre, soulignant ainsi la gravité de la situation à Keur Massar.