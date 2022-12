Trafic de chanvre indien: Habilla Fall et Ibrahima Touré écopent des peines fermes de 5 ans et 2 ans Habilla Fall et Ibrahima Touré, en détention depuis 2018 ont finalement été jugé par la chambre criminelle de Pikine/Guédiawaye pour trafic intérieur de chanvre indien. Ils ont respectivement écopé de 5 ans et de 2 ans ferme.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 22:19 | | 0 commentaire(s)|

Habilla Fall et Ibrahima Touré ont de la chance que le juge de la chambre criminelle n’a pas suivi le réquisitoire du procureur qui avait requis à leur encontre une peine de réclusion criminelle de 20 ans. Ils comparaissaient, ce mardi, à la chambre criminelle du tribunal Pikine/Guédiawaye. Ils répondaient des faits de trafic intérieur de drogue. Les faits remontent à la date du 26 avril 2018.



Les éléments de la police de Malika ont reçu une première information anonyme faisant état d’une livraison de chanvre indien qui aura lieu la nuit à la gare Malien de Zac Mbao. Ils ont mis une disposition de filature qui s’est révélée plus tard infructueuse. C’est le lendemain à la date du 26 qu’il ont reçu la même information. Ils se sont encore transportés là-bas nuitamment avant d’intercepter 3 blocs d’un poids de 5kg et 250g contenu dans un sac que détenait Ibrahima Touré. Il était sur le point de remettre le sac à Habila Fall. C’est 2 jours plus tard qu’ils ont été interpellés.



À l’enquête, Habila Fall soutenait n’avoir joué qu’un rôle d’intermédiaire. Selon lui, Ibrahima lui avait demandé depuis 2017 de lui mettre en rapport avec des chauffeurs Malien pour transporter du chanvre indien depuis le Mali vers le Sénégal. Suite à ses multiples relances, c’est là qu’il s’est renseigné avant de lui trouver le numéro de Boss, camionneur Malien. Il avait appelé Ibrahima lui demandant de venir rencontrer le Boss qui était sceptique de faire du business avec un Sénégalais. Au lieu du rendez-vous au garage, Boss lui avait proposé d’exhiber sa carte d’identité. En guise de garantie, il lui a remis la pièce que Boss réclamait comme il ne connaissait pas Ibrahima.



À la barre Habila Fall et Ibrahima Fall se renvoyaient la balle. Chacun cherchait à enfoncer son coaccusé pour diluer sa responsabilité pénale. Pour le maître des poursuites, Habila Fall n’est pas un simple intermédiaire car il savait ce qui allait se passer en mettant en rapport Ibrahima Touré et Boss.



«C’est au moment de l’échange que Boss s’est échappé avant qu’ils ne soient interpellés. Il se permet de donner sa pièce d’identité en garantie, de marchander et de recevoir une commission de 15.000 francs. S’il vient à la barre pour dire qu’il n’est pas mêlé à ça c’est archi-faux. C’est au moment où il faisait la livraison que les policiers leur sont tombés dessus. Il connaissait le contenu du sac», fulmine le procureur qui a requis contre eux 20 ans de réclusion criminelle et la confiscation et la destruction de la drogue.



Les conseils des prévenus ont sollicité la clémence du tribunal. Ce dernier, en rendant son délibéré, a disqualifié les faits initialement reprochés à Ibrahima Touré en détention en vue d’offres avant de le condamner à deux (2) ans ferme. S’agissant de Habila Fall, il a été reconnu coupable de complicité de trafic intérieur de drogue. Pour la répression, il a écopé de 5 ans ferme.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook