Trafic de chanvre indien: Un dealer en cours d'une course-poursuite avec la police, saute d'une terrasse

Le trafiquant notoire de drogue, A. Sy, a été arrêté en possession de six joints et un cornet de chanvre indien. L’homme a été interpellé lors d'une opération de sécurisation de la police à l'issue d'une course-poursuite avec les éléments de la police de Guédiawaye.



Le dealer, pris au piège, a tenté de se défaire de l'étau. Ainsi, il a repoussé de manière violente les limiers pour se lancer dans une course éperdue. A. Sy a sauté le mur d'une maison pour tenter d'escalader la terrasse. Il s’est retrouvé après sa chute, avec la main droite fracturée.



D'après Les Échos, le mis en cause a été déféré au parquet à l'issue de sa garde-à-vue et son acolyte s'est réfugié dans la salle de bain d'une dame. Ce dernier, dans sa volonté d'échapper aux policiers, a volé au passage 80 000 FCfa.

